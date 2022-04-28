公視4董事：華視董事長不應未經通過提名總經理

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）華視今天召開臨時董事會宣布由董事鄭自隆接任董事長，不過董事邱家宜質疑程序不對，與3名公視董事共同發布聲明表示，新任董事長不應未經公視董事會通過就提名總經理人選。

公視4名董事陳順孝、馮小非、羅慧雯、邱家宜今晚共同發布公開信表示，華視臨時董事會推派鄭自隆接任董事長，會後立即排定下週三（5月4日）再開臨時董事會，討論新任總經理人選。

4人認為，公視持有華視85%股權，華視董事席次半數以上為公視所派任的法人代表，若新任董事長未經公視董事會通過就提名總經理人選，至為不妥。

4人有3點呼籲，首先應儘速召開公視臨時董事會，目前選出的華視董事長應經過公視董事會認可，在此之前，不應進行總經理選任。

第二，第6屆公視董監事已經延任將近950天，第7屆董監事預定在5月中審查選出，選出後，華視董事會也將改組；在此過渡階段，新任董事長應屬看守性質、新任總經理也屬暫代性質，重大決策應留待第7屆董事會議決。

最後，4人呼籲文化部，儘速完成公視第7屆董監事審查作業，組成第7屆董事會，進而改組華視董事會、選聘適任總經理，推動華視興革事宜，讓華視重建榮耀。（編輯：管中維）1110428