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華視新聞出錯
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華視新聞出錯1/36

華視7度出包 誤植陳建仁為「美副總統」

2022/5/13 15:27（5/13 15:53 更新）
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華視13日誤把前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」。（圖取自爆廢公社臉書facebook.com）
華視13日誤把前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」。（圖取自爆廢公社臉書facebook.com）
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）華視自上個月以來，因跑馬燈字幕問題連續出錯6次，今天又被網友抓包，誤把前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」；華視表示，這次為國際中心編譯疏失，已立即更正。

陳建仁12日受邀代表政府，出席美國舉辦的第2屆「全球新冠肺炎高峰會」，今天卻陸續有網友在臉書社團「爆料公社」及PTT貼出截圖，表示華視報導時，將陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，成為華視從4月20日出錯以來，已累積第7度出錯，讓不少網友在貼文底下寫道：「怎麼華視又是你」、「我們是美國的一州」。

華視表示：「疏失為國際中心編譯誤植，失誤發現後已立即更正，並於官網致歉勘誤。」

華視自4月20日起出錯不斷，誤播「共軍導彈襲台」、「大屯火山爆發」等錯誤資訊，24日又把行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，30日再被發現上海錯誤COVID-19確診數及美國職棒隊徽。到5月3日仍發生將總統蔡英文誤植為「蔡EE」的問題。

截至目前為止，陳郁秀及陳雅琳已為此請辭公廣集團董事長、華視代總經理職位，改由接任華視董事長鄭自隆兼任總經理。

除了華視7度出錯外，近期也有2家電視台因跑馬燈出包，包含4日民視政論節目誤植確診死亡人數，12日三立新聞把台北市副市長黃珊珊名字誤植為「黃篩篩」，已於昨天致歉並懲處操作不當之編輯人員。（編輯：張芷瑄）1110513

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