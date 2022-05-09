公視第7屆董事會延宕957天終於組成 施振榮等12人通過審查

（中央社記者葉冠吟台北9日電）延宕957天，公共電視第7屆董監事審查會議今天通過了12位董事、4位監事，除陳翠蓮、平秀琳未通過外，施振榮、郭力昕等人皆獲足額票數，加上先前通過的7名董事，現已有19名董事、5位監事，依法已可組成新董事會。

華視近期內6度出包，促使延宕900多天的第7屆公視董監事審查加緊腳步。今天在審查會議前，文化部長李永得表示，此次董事會延宕時間如此之久，文化部「難辭其咎」。



李永得表示，本次董事名單有7名由國民黨提出，1名民眾黨提出，其他6名由文化部提名。但他強調，不論黨派、全數名單都是經文化部認同後，送行政院核定，文化部對這份名單負起全責，以多元、包容、平衡之公共價值為基礎原則提名，文化部也尊重審查會議的最終結果。



依「公共電視法」第13條，公視董事會由董事17人至21人組成。產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員會以3/4以上的多數同意後，送請行政院聘任。



不過也因「公共電視法」的高門檻規定，導致公視董事會的組成多次延宕，先前第5屆延宕968天、第6屆延宕58天，本屆至今共延宕957天。



公視第6屆董事會早已於2019年9月25日任期屆滿，同年9月雖提名21位董事與5位監事成為第7屆董事會，最後只有7名董事、1名監事通過審查，分別為舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝、廖嘉展，監事則是黃銘輝。



行政院於2020年11月曾再次提名18位董監事候選人，但在11月9日審查會當天，因國民黨團推舉的5名審查委員全數缺席杯葛，造成無人能通過3/4的門檻標準。



睽違1年6個月，公視董監事審查會議3度舉行，審查委員依政黨比例，由立法院各黨團提名，包含民進黨團提名的翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌等8名；國民黨團提名廖元豪、包正豪、陳學聖、胡競英等4名；民眾黨團提名謝啟明1名；時代力量黨團提名羅世宏1名，今天審查全員出席，審查氣氛平和。



這次提出的14名董事候選人名單中，除了陳翠蓮、平秀琳未獲通過，其餘李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、王俊博、郭力昕、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、洪馨蘭、林耀南、林寬裕等12名候選人皆超過11票同意，獲得3/4委員認同，再加上先前已通過的7名董事，第7屆董事會已有19名董事，跨過「公共電視法」至少17人門檻，等同完成公視第7屆董事會的組成。



監事部分，馬秀如、王毓莉、高文宏、劉啓群皆通過審查，再加上先前過關的黃銘輝，共5人，已符合「公共電視法」第21條中，公視基金會應設監事會，置監事3至5人規範。（編輯：屈享平）1110509