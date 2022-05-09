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公視第7屆董監事名單 文化部儘速送行政院核定

2022/5/9 20:28（5/9 20:53 更新）
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（中央社記者王寶兒台北9日電）公共電視第7屆董監事審查會議今天通過12位董事、4位監事，加上先前通過的董監事名單，已達組成董事會的法定門檻。文化部長李永得表示，將儘速提送名單至行政院核定。

李永得今晚透過文化部新聞稿表示，感謝所有審查委員的辛勞與支持，以及所有的候選人，對於未能通過的候選人，他也表達深切遺憾。

李永得表示，文化部將儘速依審查委員會決議，提送董、監事名單至行政院核定，完成法定聘任程序，期盼公視第7屆董、監事會儘速完成交接並開始運作。

文化部表示，公共電視第7屆董、監事審查委員會今天舉行第3次審查會議，通過12位董事、4位監事，其中9人獲得全體14位委員一致通過。本日通過董事人數，加計2019年第一次審查會議通過的董事7人，總計通過董事19人，已達「公共電視法」第13條「董事會應由17人至21人組成」的法定門檻，公視第7屆董事會可望組成。

今天通過的董事，包括李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、郭力昕、王俊博、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕、洪馨蘭及林耀南共12人。

今天通過的監事，則包括馬秀如、王毓莉、高文宏及劉啓群共4人。

2019年第一次審查委員會通過的董事包括王燕杰、舒米恩．魯碧、胡元輝、徐瑞希、陳湘琪、廖嘉展及盧彥芬，通過的監事則是黃銘輝。

公共電視第7屆董、監事審查委員會第3次審查會議的審查委員包括翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、王勁力、蔡茂寅、廖元豪、包正豪、陳學聖、胡競英、羅世宏及謝啟明。（編輯：張雅淨）1110509

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