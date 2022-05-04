更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
華視新聞出錯
新聞專題
華視新聞出錯1/35

華視接連出包 NCC要求提營運改善計畫與檢討報告

2022/5/4 16:27（5/4 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華視3日新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
華視3日新聞標題將總統蔡英文誤植為「蔡EE」。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）華視新聞近期6度出包，NCC表示，先前就已經派人進行行政檢查，傍晚實體查訪會了解華視整體作業流程，會要求華視提報營運改善計畫以及檢討報告。

華視新聞4月以來已經6度出包，新聞標題昨天把總統蔡英文誤植為「蔡EE」，華視昨天下午發出聲明向總統與全國觀眾致歉，並加重懲處出錯編審。文化部跟NCC上週組成專業小組，預計今天傍晚前往華視實體查訪。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注NCC態度與處理情形。

NCC內容處處長黃文哲表示，華視4月20日跑馬訊息出錯時，NCC就已經有派人進行行政檢查，後續違規情形，會透過標準作業流程認定、甚至裁處。前華視代理總經理陳雅琳先前提到主要是有「公司結構性問題」，至於華視如何改善，NCC會請華視提檢討報告以及營運改善計畫。

NCC官員表示，傍晚NCC會配合文化部一起到華視現場調查，主要是了解華視整體作業流程，以及可能的出錯原因，至於是否是人力不足或人員教育訓練問題，都還要進一步了解。華視今年8月有期中評鑑，以NCC的監理立場，會檢視華視財務、人力增補以及營運計畫承諾執行情形，近期發生的事件也會在評鑑時一起檢視。（編輯：林興盟）1110504

延伸閱讀
華視臨時董事會 董事長鄭自隆兼任總經理華視新聞4月30日又出包 相關製播人員請辭華視新聞頻出包 誤植上海日增1181萬例確診鄭自隆出任華視董事長 總經理人選擇期另議華視新聞接連出錯 陳耀祥：恐構成妨害公共秩序華視誤植戰爭快訊最高可罰200萬 NCC要求提營運改善計畫華視回聘劉俊麟任副總 董事長鄭自隆：瑕不掩瑜華視新聞接連出錯 NCC：8月評鑑皆會檢視華視誤播戰爭快訊風波 NCC：最重可罰200萬元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀