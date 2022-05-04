華視接連出包 NCC要求提營運改善計畫與檢討報告

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（中央社記者蘇思云台北4日電）華視新聞近期6度出包，NCC表示，先前就已經派人進行行政檢查，傍晚實體查訪會了解華視整體作業流程，會要求華視提報營運改善計畫以及檢討報告。

華視新聞4月以來已經6度出包，新聞標題昨天把總統蔡英文誤植為「蔡EE」，華視昨天下午發出聲明向總統與全國觀眾致歉，並加重懲處出錯編審。文化部跟NCC上週組成專業小組，預計今天傍晚前往華視實體查訪。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注NCC態度與處理情形。

NCC內容處處長黃文哲表示，華視4月20日跑馬訊息出錯時，NCC就已經有派人進行行政檢查，後續違規情形，會透過標準作業流程認定、甚至裁處。前華視代理總經理陳雅琳先前提到主要是有「公司結構性問題」，至於華視如何改善，NCC會請華視提檢討報告以及營運改善計畫。

NCC官員表示，傍晚NCC會配合文化部一起到華視現場調查，主要是了解華視整體作業流程，以及可能的出錯原因，至於是否是人力不足或人員教育訓練問題，都還要進一步了解。華視今年8月有期中評鑑，以NCC的監理立場，會檢視華視財務、人力增補以及營運計畫承諾執行情形，近期發生的事件也會在評鑑時一起檢視。（編輯：林興盟）1110504