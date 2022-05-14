華視出包不斷 董事長鄭自隆期勉找回專業尊嚴

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華視新聞自4月20日起出錯不斷，華視董事長鄭自隆14日在給員工的公開信中表示，「新聞部同仁，請找回專業尊嚴。」（華視提供）

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（中央社記者王心妤台北14日電）華視自上個月以來多次出現製作誤失，昨天又被發現將前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」。華視董事長鄭自隆今天在給員工的公開信中表示，「新聞部同仁，請找回專業尊嚴。」

華視新聞自4月20日起出錯不斷，誤播「共軍導彈襲台」、「大屯火山爆發」等資訊，還有將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，錯誤頻仍，董事長與代總經理都因此請辭負責。

前副總統陳建仁12日受邀出席第2屆「全球新冠肺炎高峰會」，網友指出華視新聞將陳建仁頭銜誤為「美副總統」。華視對此表示，這次為國際中心編譯疏失，已立即更正。

華視將前副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」。（圖取自爆廢公社臉書facebook.com）

鄭自隆 鄭自隆小檔案 出生：1949年生於台灣台南市

現職：華視董事長

學歷：政治大學新聞研究所傳播學博士

經歷：

公視文化事業基金會董事

中華電視公司董事

國家通訊傳播委員會電視節目暨廣告審議委員

中華民國電視學會 常務監事

政治大學廣告系教授

文化大學新聞所兼任教授 資料來源：維基百科 看更多 關閉 自接任華視董事長後，多次以內部信為員工加油打氣。他今天在信中表示，現在接到媒體詢問相關事宜，僅能回覆「遺憾」，不知道還能說什麼。目前已增加把關機制，仍還有錯，所有意外都來自當事人認為「不可能」，酒駕與工安意外都是如此，「華視已經多事之秋，經不起任何折騰，拜託新聞部同仁多用點心，好嗎」。

鄭自隆表示，「錯了就是錯了，不能牽拖，不能怪東怪西。」網路時代的新聞露出，瞬間就是永恆，而止謗莫如自修。

鄭自隆表示，聞過則喜，外面批評可讓華視前進，被指正錯誤，代表有人看，亦有人關心，若有天華視出錯，網路卻一片靜默，代表華視已經失去存在價值。面對華視出包事件頻傳，鄭自隆在信末中希望「新聞部同仁，請找回專業尊嚴」。（編輯：屈享平）1110514