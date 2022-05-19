華視發布公評人報告 直言人力設備空間均不足

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華視19日發布由公評人撰寫的特別報告，指出華視新聞有著人力、設備與空間等多項問題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）華視新聞近期7度製播出錯，重傷華視與公廣集團專業形象，華視今天發布由公評人撰寫的特別報告，指出華視新聞有著人力、設備與空間等多項問題。

華視今天在官網公開由台灣大學新聞研究所教授、華視新聞公評人王泰俐所撰寫的特別報告 「華視新聞為什麼『崩壞』?－從新聞標題七連錯事件談起」。內容主要是自4月20日開始進行為期一個月，一連串的獨立調查與研究。

報告指出，公評人進行的最新民調顯示，華視新聞的不信任度大幅提升，出錯前只有20.1%，出錯後飆高到36%，公評人就此提出4點改進方向。

首先是新聞編輯台監看新聞設備缺失，編輯台監看器在編輯的後腦勺，副控室無監看大螢幕，第一時間很難發現錯誤。雖然設備老舊與空間問題無法立即解決，但建議出錯率高的晨間新聞編輯和製作人重新安排工作位置，確保能看到播出後的標題。

（圖取自華視新聞網頁news.cts.com.tw）

第二點是人力不足，新聞從4節增到24小時，編輯人力增加卻有限，21名編輯要應付全天候新聞，人力嚴重不足，且部分編輯未具足夠新聞資歷，公評人建議加快員工在職訓練。

第三是華視補足人力流程龜速。據華視提供資訊，目前新聞台文字採訪記者24人，加上所有採訪部同仁與其他部門、主管共260人。相較其他新聞台，不含地方文字記者就60人，整體有500人，相差極大。

公評人指出，現在人力與華視上架52台時承諾要在2021年擴到330人目標有距離。此外，內部人員認為華視薪水跟不上工作負擔，導致離職潮不斷，還有複雜的海選制度，新上任的新聞部採訪經理蔡莞瑩承諾，第一要務是補充人力與尋找採訪主管。

最後一點，針對台長陳雅琳身兼多職與管控問題，在她擔任代理總經理前，陳雅琳已負責主管新聞台、晚間新聞播報，還主持兩個節目，並不定期開闢特別報導節目。有員工提及陳雅琳平時在11樓辦公室，除非錄影化妝才會在新聞部辦公室見到她。

公評人指出，華視董事長兼總經理 鄭自隆 鄭自隆小檔案 出生：1949年生於台灣台南市

現職：華視董事長

學歷：政治大學新聞研究所傳播學博士

經歷：

公視文化事業基金會董事

中華電視公司董事

國家通訊傳播委員會電視節目暨廣告審議委員

中華民國電視學會 常務監事

政治大學廣告系教授

文化大學新聞所兼任教授 資料來源：維基百科 看更多 關閉 上任就在員工內部信表示，「新聞台台長要兩邊跑，除了11樓副總辦公室之外，也在新聞部設置辦公室或開放式辦公空間，指揮官不能離開自己的部隊」，盼能改善問題。

報告最後表示，華視目前兩名公評人皆是兼任，報告也由公評人獨立進行調查，但有責無權，許多重要資料難調閱。雖然公評人與華視新聞主管設有社群群組，但這次事件發生後，卻無任何主管在群組中提供即時訊息給公評人，希望發生重大事件時如能主動告知，將更凸顯公共問責的精神。（編輯：屈享平）1110519

（圖取自華視新聞網頁news.cts.com.tw）