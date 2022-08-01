華視新董事長 公視董事長胡元輝兼任
2022/8/1 17:57（8/1 18:02 更新）
公視董事長胡元輝將任華視新董事長。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉冠吟台北1日電）華視今天召開股東臨時會，選出第24屆董監事，隨後召開首次董事會，在全體出席董事一致支持下，公視董事長胡元輝將擔任華視新董事長。
華視上午召開今年首次股東臨時會，完成第24屆董事及監察人選舉作業。共選出15名董事：包含丁菱娟、許思敬、黃寶慧、周俊吉、胡元輝、朱國珍、林寬裕、郭力昕、林耀南、施振榮、徐瑞希、黃兆徽、劉昌德及2名華視員工董事李錦燦、馬履芸。
監事則有王毓莉、周宇修及高文宏，共3名。
華視下午召開第24屆第一次董事會議，進行華視董事長選舉，胡元輝經劉昌德提名，獲得全體出席董事一致支持通過，未來將兼任公視、華視董事長。
華視表示，鄭自隆自即日起卸任董事長並免兼總經理，由副總經理劉俊麟暫代總經理職務。據了解，台長並無異動，下次董事會議將針對總經理遴選作業討論。（編輯：管中維）1110801
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