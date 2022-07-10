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公視總經理出爐 徐秋華通過2/3董事同意聘任

2022/7/10 17:59（7/10 18:17 更新）
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公視基金會10日選出新任總經理，代總經理徐秋華獲得出席董事2/3以上同意票，通過聘任案。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月10日
公視基金會10日選出新任總經理，代總經理徐秋華獲得出席董事2/3以上同意票，通過聘任案。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月10日
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（中央社記者葉冠吟台北10日電）公視基金會今天舉行公視總經理遴選第2次會議，經董事充分討論，公視代總經理徐秋華成為推薦人選，並在隨後召開的董事會議，獲得出席董事2/3以上同意票，通過聘任案。

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公視基金會今天發布新聞稿指出，下午舉行總經理遴選第2次會議，全體出席董事與3名候選人分別進行將近1小時面談。面談結束後，董事經過充分討論，徐秋華

徐秋華小檔案

  • 學歷：美國南加大傳播管理碩士、政治大學新聞系學士
  • 經歷：公共電視企劃部經理、策發部經理、節目部製作人、研發部研究員、新聞部製作人
    讀者文摘多媒體部資深編輯
    東森電視台新聞部採訪組副組長
    台灣電視公司新聞部製作人
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成為總經理推薦人選。

公視基金會隨後召開第7屆第3次董事會議，董事長胡元輝向董事會提名徐秋華，經投票獲得出席董事2/3以上同意，通過聘任徐秋華為公視總經理。（編輯：張雅淨）1110710

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