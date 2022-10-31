陳雅琳辭華視新聞台台長 轉任主播、主持人
2022/10/31 21:07（10/31 21:21 更新）
華視新聞台4月接連發生多起播報出包事件，資深主播陳雅琳10月31日請辭台長，將轉任主持人。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉冠吟台北31日電）華視新聞台今年4月接連發生多起播報出包事件，時任代總經理與台長的資深主播陳雅琳立即辭去代總經理職務，今天則再辭台長一職，華視表示她將轉任主持人。
華視新聞台4月20日起數度發生播報失誤，從跑馬燈出現錯誤內容、製圖疏失到職稱與名稱誤植，時任公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳雙雙請辭。華視當時也執行自行調查，並對相關失職人員、主管、經理懲處，而陳雅琳雖辭去代理總經理職務，不過仍身任台長，直到近期才請辭。
華視表示：「華視新聞台台長陳雅琳，因個人生涯考量，經與公司討論後，請辭台長轉任專任主持人，未來將專注於主持與播報。」
根據華視今天對內公告，新聞台公文業務將暫由華視採訪部經理蔡莞瑩代行，並於11月1日生效。（編輯：管中維）1111031
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