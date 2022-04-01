尋找紅盒子傳人 陳錫煌大師工作坊連辦13年

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高齡91歲、多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，心繫布袋戲教學及傳承不遺餘力，連續舉辦13年的陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即將在4月10日開課，盼能撒下更多布袋戲種子，讓布袋戲傳承開枝散葉。中央社記者張新偉攝 111年4月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，心繫布袋戲教學及傳承不遺餘力，連續舉辦13年的陳錫煌「掌藝薪傳-大師工作坊」即將在4月10日開課。

陳錫煌說，布袋戲這麼優美的傳統文化，一定要讓更多人知道。

91歲的陳錫煌今天接受中央社記者專訪時表示，他從13歲開始學布袋戲，歷經數十年時間演出，愈覺得布袋戲是一項極其優美的藝術，尤其到國外演出，外國民眾經常問他該如何學習布袋戲，該去哪裡學布袋戲，所幸近年有網路，加上台北偶戲館舉行大師工作坊，讓他可以將項傳統技藝傳授下去。

陳錫煌提到自己最近成為Youtuber的事，相當得意，他說今年2月上線的「煌師掌中戲學校」，每一集都教一門布袋戲技藝，由他自己親自示範，受到喜愛傳統藝術朋友們歡迎，目前節目已進行到第8集。

陳錫煌說，希望對布袋戲有興趣民眾，先上網觀賞影片，了解其中細節及奧妙，若進一步想實際學習，再來現場向他學習。

陳錫煌「掌藝薪傳-大師工作坊」共分前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、兵器道具製作班等4班，各班有專人指導，陳錫煌擔任總指導。

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陳錫煌生於1931年，父親是著名掌中戲班「亦宛然」創始人李天祿，陳錫煌推廣及演出布袋戲數十年，2009年獲文建會（文化部前身）指定為「重要傳統藝術布袋戲類保存者」；2011年再獲指定為「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」，被譽為雙認證人間國寶。

導演楊力州耗時10年拍攝的紀錄片「紅盒子」，記錄陳錫煌的布袋戲人生，2017年上映時掀起社會大眾對傳統布袋戲的關注，陳錫煌演出時隨身攜帶的「紅盒子」（裝著戲神田都元帥神像的盒子），尋找「紅盒子」接班人是片中的主題之一。陳錫煌持續傳承布袋戲技藝，已培育出許多新生代演出者，「大師工作坊」盼能撒下更多布袋戲種子，讓布袋戲傳承開枝散葉。（編輯：方沛清）1110401