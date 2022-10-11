朱宗慶捐行政院文化獎金 推出擊樂新思維講座

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國立台北藝術大學名譽教授朱宗慶（右）在北藝大音樂學院院長蘇顯達（左）見證下，捐出2020年獲頒的行政院文化獎獎金新台幣100萬元，設置「擊樂新思維講座」，除了提供北藝大學生修課，也歡迎其他院校、系所師生及社會各界人士參與。（北藝大音樂系提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）北藝大名譽教授朱宗慶捐出2020年獲頒的行政院文化獎獎金，設置「擊樂新思維講座」，今年講座邀請到跨領域重量級講者，為音樂學子們開啟寬闊視野，培養人才。

朱宗慶今天在記者會上表示，國立台北藝術大學是他打拚人生的起點，也是打擊樂發展的重要基地之一，「台灣的打擊樂已成世界發展重鎮，現階段的高點應該要成為下一階段的基本水準，才會有不斷進步的可能。」

朱宗慶表示，「擊樂新思維講座」的規劃可以作為一個創造發展的平台與腦部，使有志於音樂專業的學子，不只專注於藝術的「技巧」，更著重於運用藝術的「頭腦」與視野。

朱宗慶希望，透過平台與腦部，也可以去連結國內外藝術與社會各界，與醫學、教育、科技、農業、運動、生活等各領域結合，為各行各業加值，從而發揮更大的影響力。

朱宗慶2020年獲頒行政院文化獎殊榮，當下即宣布要將獎金新台幣100萬元捐給北藝大音樂學系，設立「擊樂講座」，放大獎金的價值，為社會帶來更大貢獻。2022年朱宗慶卸下公職，全心投入打擊樂；在個人自維也納歸國40載之際，也適逢北藝大40週年，「擊樂新思維講座」正式開課。

朱宗慶表示，「擊樂新思維講座」除了提供北藝大學生修課，也歡迎其他院校、系所師生及社會各界人士參與，一同腦力激盪、切磋學習，為台灣打擊樂創造持續共好的機會。

首度推出的「擊樂新思維講座」，包含2場論壇、3場專題演講、1場大師班，以「打擊樂是什麼？」這個根本命題出發，從跨領域角度的思考，延伸至跨界展演的探索以及跨域互動的對話。

在論壇方面，2場均由朱宗慶親自主持，第一場10月12日校際論壇，共計有盧文雅、陳慧珊、吳思珊、吳珮菁、施德華等5名學者，從西方與東方音樂演奏、音樂學、跨域實務等多面向角度，進行對話，再次定義打擊樂。

第二場10月19日跨域論壇，則由李小平、車克謙、王奕盛、林秉豪、陳慧等現今表現活躍的劇場工作者與談，探討打擊樂與劇場元素結合的無限可能。

在專題演講部分，講座邀請到前文化部長鄭麗君、廣達研究院院長張嘉淵、國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）等重量級講者，分別到校與學子們進行深度交流。現任法國史特拉斯堡打擊樂團團員、並任教於康城音樂院的巫欣璇，也將專程返台進行大師班課程。

朱宗慶表示，人生只有一次，希望可以珍惜志業、貢獻己力，與大家一起繼續向前邁進。（編輯：張雅淨）1111011