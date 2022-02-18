「演員實驗教室」重啟 金士傑盼經典療癒人心

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（中央社記者王心妤台北18日電）蘭陵劇坊40週年再聚首，重現經典「演員實驗教室」，演員金士傑、楊麗音等人回歸。金士傑笑稱年紀變大，光暖身大家就「哀哀叫」，但也希望劇能療癒人心，也珍惜手中幸福。

「演員實驗教室」是蘭陵劇坊的代表作之一，開創台灣表演藝術形式的新典範，直接在舞台呈現演出前的暖身活動、信任遊戲，深刻呈現劇場人的生活，由金士傑、楊麗音、趙自強、游安順等人主演。

金士傑昨晚彩排受訪表示，原本想這部劇能在台灣劃下句點，沒想到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，如今才啟動巡演，「我們要面對這個困境，這部戲在這不舒服的年代有相當好的療癒功能。」

金士傑認為重演，不只有回歸源頭展現初心的意味，但也因為年紀漸長，他打趣說：「現在大家暖身的時候都會哀哀叫，抱怨哪裡酸、哪裡痛，我一邊洗澡一邊扭屁股，就算是運動了。」

近兩年有不少演員相繼離世，金士傑也提到許多朋友也是，「除了警惕還是警惕，心中更警惕，追求健康，珍惜手上的幸福，對身邊的人好一點。」

導演鄧安寧曾因心肌梗塞住進加護病房，他也呼籲大家都要多運動注意身體狀況，尤其要聽醫生的話，生命能夠go on就值得感謝了。一旁的楊麗音則吐槽：「醫生的話你都沒聽，都要人提醒（吃藥）。」

游安順表示，這部戲有將近14道菜，值得大家細細品味，對於現場彩排展現的翻滾動作，他則說：「我會小心，還撐得住，再多就不行了。」（編輯：屈享平）1110218

蘭陵劇坊40週年，團長金士傑（右）3月將率演員游安順（前左）等人再次詮釋蘭陵經典代表作「演員實驗教室」，呈現蘭陵人的舞台人生，17日持續為演出彩排。中央社記者鄭清元攝 111年2月17日

蘭陵劇坊40週年再度演出劇團代表作「演員實驗教室」 ，其中演員鄧安寧（前右）與女兒鄧雨忱（前左）將同台演出，17日兩人一同彩排。中央社記者鄭清元攝 111年2月17日

蘭陵劇坊40週年，「蘭陵40–演員實驗教室 」3月起將在台中、高雄、台北巡演，演員鄧安寧（前右3）、趙自強（前右2）等人17日齊聚彩排。中央社記者鄭清元攝 111年2月17日