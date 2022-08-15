第4輪快篩實名制首日開賣情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北15日電）本土BA.5疫情將近，指揮中心今天起開賣第4輪快篩實名制，每份5劑共500元，每人最多可買2份，指揮中心指揮官王必勝下午2時將開記者會說明首日實施情形以及國內最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，昨天新增2萬802例本土個案，較上週同期少減少4.5%，且沒有新增特殊死亡個案，但增加一名孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例。

這名MIS-C個案為10歲男童、無慢性病史，6月2日曾接種第1劑COVID-19疫苗，6月8日快篩陽性確診，8月1日起陸續出現發燒、腹痛、全身紅疹及雙眼結膜炎等症狀，8月2日至急診，診斷疑似MIS-C收住一般病房住院，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，8月8日康復出院，是國內第97例MIS-C重症病例。

根據上週病毒基因定序結果，BA.5本土個案占比約5%，北部恐達10%，預期未來幾週將持續上升；由於幼童疫苗涵蓋率低，專家預估幼童將是下一波BA.5疫情的主要感染族群。

指揮中心除鼓勵父母儘早帶6個月至5歲孩子接種國內現有的莫德納幼兒疫苗，也採購輝瑞嬰幼兒疫苗，目前正安排運送航班，預估8月底抵台，希望趕開學前到貨。

為提早備戰BA.5本土疫情，指揮中心今天起開賣第4輪家用快篩實名制，由於快篩貨源充足，這次每人最多可買2份、共10劑，價格維持每份新台幣500元。（編輯：陳政偉）1110815