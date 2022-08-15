台大線上課程供高中生選修 開經濟學等11門課

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（中央社記者李亨山、實習記者郭姸妤台北15日電）台灣大學為推動校園數位學習發展，預計111學年度對高中生開設11門包含經濟學、社會學、程式設計等課程，部分課程約有100個名額，讓高中生進行自主選修。

台大今天舉行「台大線上課程高中推廣計畫」記者會，並宣布計畫將從111學年度推廣至全國高中，讓全國高中生運用台大開放的課程資源。

台大發布新聞稿指出，台大線上課程高中推廣計畫從109學年度開始試辦，初期與成功高中、師大附中合作，110學年度逐漸擴大至6所高中，包含成功高中、板橋高中、師大附中、新店高中、景美女中及芳和實驗中學，合作高中性質從普通高中拓展到社區及實驗高中。

台大數位學習中心副主任姜至剛在會中簡報指出，課程除了會從台大開放式課程（NTU OCW）及大規模開放式線上課程（NTU MOOC x Coursera）300多門課程中挑選11門課程外，在每學期末也會舉辦實體和線上同步交流講座，邀請教授與高中生面對面交流分享。

台大教務長丁詩同致詞說，運用台大資源及校內影響力，協助108課綱彈性學習時間的選修課程，同時擴充到全國其他區域的高中，不僅分享優質學習資源，減少城鄉教育落差，也培養自主學習和解決問題能力。

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台大副教務長詹魁元表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後發現校內外都需要這樣課程，鼓勵高中生針對特定議題，在課程中尋找專業解答，希望學習不僅在教室內或特定城市，而是在台灣每一個地方被善用。

記者會上也播放計畫說明影片，其中成功高中校長孫明峯說，台大數位學習中心讓高中生有親身體驗教授教導機會，增加學習誘因，也期待交流活動可以對學生未來學習與生涯發展有更多啟發。（編輯：李亨山）1110815