台糖職場互助教保中心開班 打造友善托育環境

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（中央社記者曾智怡台北15日）響應政府推動強化職場托育設施，台糖在台南市東區設置「台糖公司職工福利委員會崇善職場互助教保服務中心」，預計招收40名2至6歲學齡前幼兒，建構友善育兒的環境。

台糖今天舉行「台糖公司職工福利委員會崇善職場互助教保服務中心」揭牌開課儀式，台糖指出，該教保中心自109年開始籌劃，歷經選址、建築物裝修、教學設備購置及立案許可等程序，耗時2年，順利於今年8月正式開辦。

中心位於台南市東區崇善路408號，委由社團法人台灣公共托育協會經營，配置專業教保服務人員，師生比1比10，不僅優於一般幼兒園，費用除免註冊費外，教保費第1胎每月2000元，第2胎每月1000元，第3胎免費。

台糖表示，為營造幼兒開放活潑的學習環境，教保中心採協同教學方式，重視生活教育啟發及探索，並採用美國B. Toys軌道球積木、美國Melissa& Doug大型地板拼圖、英國Orchard Toys遊戲拼圖、西班牙JOVI小麥黏土、感統體能訓練器材。

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另有繪畫用具、樂器、勇氣滑溜布套組、跳墊、熱門兒童繪本系列等多樣化教具，透過專業教保人員引導操作，漸進式啟發學齡前兒童在語文、美術、音樂及體能全領域學習，活化腦部、開發潛能，達到均衡適性發展。

台糖表示，員工是公司的資產，設置教保中心除照顧員工子女、孫子女托育需求，讓員工能兼顧工作與家庭平衡，也同時敦親睦鄰，提供鄰近社區幼兒就近托育，落實政府教保服務公共化政策，讓年輕人「願婚、敢生、樂養」，目前尚有名額。（編輯：翟思嘉）1110815