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台裔小廚神朱如茵返台圓夢 江振誠邀餐敘

2022/8/15 17:51（8/15 18:00 更新）
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國際名廚江振誠幕僚15日說，已安排20日及24日與返台的台裔小廚神朱如茵會面。圖為朱如茵6月在父母經營的餐廳受訪。（中央社檔案照片）
國際名廚江振誠幕僚15日說，已安排20日及24日與返台的台裔小廚神朱如茵會面。圖為朱如茵6月在父母經營的餐廳受訪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬、劉世怡台北15日電）國際名廚江振誠幕僚今天說，已安排20日及24日與返台的台裔小廚神朱如茵（Liya Chu）會面，目前確定其中一天餐敘。

朱如茵3年前以10歲之齡榮登實境廚藝節目「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍，接受中央社專訪時也提到偶像是江振誠。

朱如茵下午在社群網站Instagram（IG）貼出與總統蔡英文合照，感謝蔡總統照顧台灣並維持和平。

此外，民主進步黨台北市長參選人陳時中的「阿中把事做好」第2集影片在影音頻道YouTube上架，陳時中與朱如茵一起做菜，也在影片中介紹食材，包含南投縣名間鄉西瓜鳳梨、嘉義縣東石鄉蝦仁、台東縣池上米及彰化縣王功雞蛋等，要做出核桃鳯梨蝦球炒飯及蜜汁烤雞米粉。

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民進黨主席蔡英文特助洪耀南告訴中央社記者，朱如茵父母與黨內人士友好，想讓朱如茵與很少下廚的陳時中一同做料理、拍影片，做的料理就是朱如茵得獎菜色。

影片中陳時中廚藝大考驗，為剛出爐的雞肉抹醬料時，不慎摸到烤盤被燙到，直呼學到第一堂課就是手別亂摸，還說到廚房除不怕熱，鐵鍋、鐵盤別亂摸，最後料理完成時自評雖不會煮菜，但很認真。（編輯：李明宗）1110815

影片來源：陳時中
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