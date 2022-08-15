東半部持續高溫 中南部防午後大雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天表示，明天仍對東半部發布高溫資訊；午後東半部山區、大台北及中南部易有雷陣雨，提醒中南部易有局部大雨；至於水情亮綠燈的基隆，預估未來7至10天仍是多雲到晴。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉攝氏38.5度，其次為台東縣長濱鄉37.7度、宜蘭縣羅東鎮37.2度；僅宜花東等地區出現超過36度以上高溫。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天持續針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

水利署決定將基隆地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，呼籲民眾節約用水。陳伊秀解釋，基隆降雨以冬季東北季風影響較顯著，夏季處於背風面，需要午後熱對流或颱風才能帶來降雨；目前預估未來7至10天，基隆仍然會是多雲到晴為主的天氣型態。

陳伊秀指出，本週大致都是多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態。明天降雨範圍以東半部山區、中南部和大台北地區為主，中南部地區留意有局部大雨發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳伊秀說，17日起至22日降雨範圍較廣，午後西半部、東半部山區會有雷陣雨，然而19至22日水氣較少，西半部以山區和近山區平地為主，降雨強度也會稍減；另外，明天至19日東南部、恆春半島易有不定時的局部短暫雨，清晨西半部會有零星短暫雨。

陳伊秀指出，本週海面上沒有熱帶系統發展的情況，正在觀察下週菲律賓東方海面至南海一帶可能會有熱帶擾動，然而各國預測分歧大，路徑也不同，需要再進一步觀察。（編輯：管中維）1110815