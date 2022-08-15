星宇美國航線尚未開 包機先飛關島

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）星宇航空預計明年第2季開航美國航線，不過，今天星宇航空有飛關島的航班。星宇航空說，是民間團體的包機。

桃園國際機場班表顯示，星宇航空SJX8702班機上午9時27分從桃園機場起飛，目的地是關島，使用A321neo機型。

星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問說，雖然星宇航空已取得關島的航線證書，但因還未開航任何美國的定期航班，今天是以包機飛關島，包機對象是民間團體，至於是旅遊還是其他用途，並不清楚。

聶國維說，星宇航空首架A350廣體客機計10月交機，預計明年第2季開航美國西部航線，星宇共規劃包括洛杉磯舊金山等15條可能飛航的美國航線，未來視實際需求開航。

星宇航空原本向空中巴士訂購17架A350廣體客機，後來調整為18架，包括10架350-900及8架350-1000。

星宇航空去年預告，預計開航的美國航點，包括，關島、西雅圖、聖荷西、檀香山、安大略、紐約（甘迺迪）、紐約（紐華克）、華盛頓、休士頓、波士頓、芝加哥、邁阿密、達拉斯。（編輯：方沛清）1110815