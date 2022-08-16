長照主題書展即日起登場 用閱讀提升關注與了解

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（中央社記者李亨山、實習記者郭姸妤台北16日電）長照主題書展暨宣傳活動開跑，包含名人講座及主題影壇等活動，以閱讀提升對長照議題的關注與了解，即日起至10月2日，共有60本書在台灣圖書館展出。

衛生福利部與國立台灣圖書館合作今天上午在台灣圖書館舉辦「翻轉長照，一切照常」記者會，衛生福利部政務次長李麗芬、國立台灣圖書館長李秀鳳及衛生福利部長期照顧司副司長吳希文等人出席。

李麗芬致詞說，隨著超高齡社會來臨，每個人多少都會遇到因年老而需要照顧情形，透過書展精選60本好書，讓民眾認識長照，並提升對長照議題關注與了解，同時跟年長者有一個良好的互動和相處。

李秀鳳表示，圖書館為了服務各年齡層，一直以來都有分齡分眾服務，特別針對老年人，在館內設置樂齡服務區，以及擴視機協助年長者閱讀，也想藉由此次書展讓大家關注長照議題。

針對選書部分，吳希文介紹說，「翻轉長照」有4個概念，包含「翻」從翻書認識長照、「轉」翻轉長照舊觀念、「長」如何照顧長照及「照」選擇具有教育性質的繪本並照亮下一代，涵蓋範圍從小到老，以不同面向切入長照相關問題。

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衛福部發布新聞稿指出，除了長照主題書展外，還有兩場活動，分別是8月20日主題影談將播放電影「照護人！有你真好」，9月3日名人講座邀請藝人謝祖武分享長期照顧心路歷程等，地點皆在台灣圖書館一樓簡報室。

衛福部在記者會上發表「阿祖是虎克船長」及「阿祖要上安親班」2本繪本，將贈送到180個公共圖書館來做推廣，希望透過閱讀繪本從小扎根，讓下一代認識長照。（編輯：李亨山）1110816