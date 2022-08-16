航空公司：飛柬埔寨班機載客率持穩近7成

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航空公司表示，隨著COVID-19疫情趨緩後，飛柬埔寨的班機載客率維持在約6至7成，每班機搭載約130人，是載客率穩定的航線，乘客幾乎都是出國旅遊，旅客被勸退後取消的也不多。圖為航警局於15日在桃園機場進行防詐騙宣導。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）近期台灣民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，今天有媒體報導飛東南亞班機櫃檯人潮爆滿，航空公司表示，飛柬埔寨班機載客率穩定近7成，幾乎都是出國旅遊，取消者不多。

航空公司告訴中央社記者，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，飛柬埔寨的班機載客率維持在約6至7成，每班機搭載約130人，是載客率穩定的航線，乘客幾乎都是出國旅遊，旅客被勸退後取消的也不多，一個航班平均不到5人，衝擊力並不大。

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航警局表示，上午攔下1名由台南警方通報的個案，1名母親獲知兒子要前往柬埔寨，擔心親人受騙，因此在兒子出發前向警局報案，不過警方上午在桃機攔下男子時，男子強調自己有30多次出國旅遊經驗，也不是要去柬埔寨工作，最後仍堅持搭機出國。

航警局指出，刑事局也透過大數據分析，過濾出潛在受害人，並進行家戶訪查，另外也針對高風險航班旅客執行關懷提問勤務，透過員警現場觀察、詢問，了解出境目的及動機。警方表示，今天雖主動詢問多名旅客，並進行柔性勸導，但部分旅客仍執意前往。（編輯：方沛清）1110816