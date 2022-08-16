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華航新增行動支付選項 LINE Pay也行得通

2022/8/16 15:55
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中華航空今天宣布，即日起新增行動支付選項，無論購買機票或華航網站商品，都可用LINE Pay付款。

台灣使用行動支付的人越來越多，LINE Pay用戶已突破千萬戶，華航因應趨勢新增行動支付選項，台灣出發航線及eMall購物，即日起可使用LINE Pay付款。

華航說，旅客完成LINE Pay綁定任一台灣發卡銀行的信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶（限VISA、Master Card及JCB），未來直接連結LINE Pay即可完成付款，不需要再拿出信用卡鍵入相關資訊。

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華航說，LINE Pay支付服務可使用範圍包括台灣出發航線的機票購買、改票費用、預選座位及預購超額託運行李的付費等，連上華航eMall購物也適用，不但使用便利，行動購物機制也更安全。

華航提供旅客多元支付選擇，除了VISA、Master Card、JCB等信用卡外，也提供第三方電子支付平台服務，例如台灣、日本、美國、加拿大、歐洲（英國除外）、紐澳、菲律賓、新加坡、香港等地出發的旅客，在華航網站及手機APP都可使用PayPal付費；中國大陸地區出發則提供銀聯支付、微信支付和支付寶的付款方式。（編輯：張雅淨）1110816

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