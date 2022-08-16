漁業嘉年華買魚平台搭配台灣Pay 享折扣再抽農遊券

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）中秋節將至，漁業署今天宣布，22日起到「漁業嘉年華．買魚去」平台購買指定商品滿1000元，用台灣Pay付款折抵200元，登錄序號可抽農遊券，大量採購滿1000組贈100組，全站免運。

農委會漁業署今天召開「漁業嘉年華中秋海鮮饗宴」記者會，此行銷活動由漁業署跟台灣土地銀行合作，結合多個區漁會推出。

漁業署署長張致盛說，為歡慶「漁業嘉年華．買魚去」導入台灣Pay數位支付，8月22日起消費者在「買魚去」平台購買指定商品滿新台幣1000元，用台灣Pay付款可折抵200元，登錄序號還可參加農委會「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」六吃興旺農漁產促銷抽農遊券活動。

他並說，大量採購也有優惠，買1000組加贈100組。活動至9月30日止，且全站免運費，特價商品、折扣優惠數量有限，呼籲消費者把握。

漁業署說，促銷活動禮盒由24家業者參與推出近百組，例如活凍帶殼牡蠣、小管、魚下巴、花枝丸、飛魚卵香腸、鬼頭刀魚丸組成的燒烤懶人包，一次就能購足燒烤海味，也有魚精、魚鬆、魚酥、加熱即食料理包等。

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此外，被中國暫停輸入3種魚的價格受關注，漁業署表示，13處消費地市場的交易均價各有漲跌，石斑魚中的龍虎斑每公斤200.8元，較去年同期223.4元跌10.1%。竹筴魚每公斤35.8元，較去年同期36.4元跌1.6%。白帶魚則因盛產期還沒到，今年中秋節又比去年早10天，每公斤161.4元，比去年同期113.9元貴41.7%。

泡水牡蠣則是每公斤104.5元，較去年同期86.1元漲21.4%。秋刀魚每公斤80.8元，較去年同期70元漲15.4%，主因是今年漁獲還沒返港。魷魚每公斤97.1元，較去年同期82.7元漲17.4%。白蝦每公斤203.2元，較去年同期187.5元漲8.4%。（編輯：張芷瑄）1110816