更多編輯台推薦新聞：
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

漁業嘉年華買魚平台搭配台灣Pay 享折扣再抽農遊券

2022/8/16 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）中秋節將至，漁業署今天宣布，22日起到「漁業嘉年華．買魚去」平台購買指定商品滿1000元，用台灣Pay付款折抵200元，登錄序號可抽農遊券，大量採購滿1000組贈100組，全站免運。

農委會漁業署今天召開「漁業嘉年華中秋海鮮饗宴」記者會，此行銷活動由漁業署跟台灣土地銀行合作，結合多個區漁會推出。

漁業署署長張致盛說，為歡慶「漁業嘉年華．買魚去」導入台灣Pay數位支付，8月22日起消費者在「買魚去」平台購買指定商品滿新台幣1000元，用台灣Pay付款可折抵200元，登錄序號還可參加農委會「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」六吃興旺農漁產促銷抽農遊券活動。

他並說，大量採購也有優惠，買1000組加贈100組。活動至9月30日止，且全站免運費，特價商品、折扣優惠數量有限，呼籲消費者把握。

漁業署說，促銷活動禮盒由24家業者參與推出近百組，例如活凍帶殼牡蠣、小管、魚下巴、花枝丸、飛魚卵香腸、鬼頭刀魚丸組成的燒烤懶人包，一次就能購足燒烤海味，也有魚精、魚鬆、魚酥、加熱即食料理包等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，被中國暫停輸入3種魚的價格受關注，漁業署表示，13處消費地市場的交易均價各有漲跌，石斑魚中的龍虎斑每公斤200.8元，較去年同期223.4元跌10.1%。竹筴魚每公斤35.8元，較去年同期36.4元跌1.6%。白帶魚則因盛產期還沒到，今年中秋節又比去年早10天，每公斤161.4元，比去年同期113.9元貴41.7%。

泡水牡蠣則是每公斤104.5元，較去年同期86.1元漲21.4%。秋刀魚每公斤80.8元，較去年同期70元漲15.4%，主因是今年漁獲還沒返港。魷魚每公斤97.1元，較去年同期82.7元漲17.4%。白蝦每公斤203.2元，較去年同期187.5元漲8.4%。（編輯：張芷瑄）1110816

張致盛
強化蟳蟹管制獲漁民支持 漁業署盼民眾不吃相挺 陳其邁到購物台賣高雄龍虎斑 新鮮低溫送到府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族