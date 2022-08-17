大專教師多元升等放寬 明定創作展演等5管道

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部今天正式修正發布「專科以上學校教師資格審定辦法」，放寬大專教師多元升等，明定創作展演等5種管道，各校須配合修正校內章則，預計民國112年2月的新學期全面適用。

過去大專教師升等幾乎都以論文發表為主，隨著全球高等教育變遷，大學角色與功能轉變，教學、產學合作等專長也受到重視，多元升等需求日增。

教育部今天發出新聞稿表示，這次修正「專科以上學校教師資格審定辦法」，目的是完善學校自審機制及強化多元升等管道。其中明定5種升等管道，包括學術、技術研發、教學實踐、創作展演、體育競賽，滿足各類教師職涯晉升路徑。

教育部高教司科長宋雯倩接受中央社電訪表示，大專推動多元升等多年，上述5種管道原本都有，但這次修法明定得更明確，並更新時空背景，例如變更戲曲、民俗技藝等常用名詞。

宋雯倩解釋，這次修法是全條文修正，107年以來推動多元升等的相關作法，原本散見在各個法規，這次都全部整理納入，只要看「專科以上學校教師資格審定辦法」，就能瞭解多元升等的各項措施。

宋雯倩舉例，創作展演升等將各種文藝創作展演領域納入，包括音樂、戲劇、戲曲、劇場藝術、舞蹈等。教師可透過作品、成就證明、展演報告來升等。

教師在教學方法上的創新改變，也可整理為教學實踐研究、專門著作送審。宋雯倩說，希望能改善過去「重研究、輕教學」的狀況。

另外，這次修法也全面檢視各類教師權益，例如刪除空中大學兼任教師任教須達2學分的特別規定，以及統一保障教師薪資自起聘當月起計算，不受學校審查作業延宕影響，編制外專任教師比照編制內教師送審等。

教育部也明定學校審查程序不能「低階高審」，教評會應遵循公正保密方式選任外審名單，並簡化自審案件二級外審為一級外審，新增外審疑義型態、釐清方式及剔除並加送專家學者審查方式，以維持學校審查程序的公正合宜。

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教師外審成績未獲通過時，教育部放寬可再次以代表作提出申請，但仍規定送審著作應至少增替一件。針對違反送審教師資格案件也新增彈性處理機制，在一些特定條件下，可免撤銷教師資格。

宋雯倩表示，由於升等送審的細部規劃是在各校院系，各系都會有更細緻的規定，例如文章要投稿到哪裡，要在哪裡展演才能認定等。這次辦法修正後，會給一段時間讓各校調整、走完校內法規程序，預計112年2月的新學期全面適用。（編輯：張雅淨）1110817