觀光博覽會19日登場 BTS公車站期間限定搬到台灣

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（中央社記者余曉涵台北17日電）一年一度台北國際觀光博覽會19日登場，今年韓國館以「安心旅遊就在韓國」為主題，將展館化身為自駕露營療癒地，並把江原道江陵的BTS公車站搬到館內，供旅客拍照留念。

台北國際觀光博覽會19日到22日在台北世貿一館登場，不少飯店、旅遊業者今年都有參與，其中韓國觀光公社的韓國館將「安心旅遊就在韓國」主題融入展館，要推廣韓國安心旅遊景點、自駕旅遊，以及韓國 5大觀光重點城市包含釜山、全州、木浦、安東、江陵。

韓國觀光公社發布新聞稿表示，韓國館也將化身自駕露營療癒地，更把江原道江陵的BTS（防彈少年團）公車站搬到館內，要讓旅客可以拍照打卡。

韓國觀光公社指出，韓國開放觀光簽證後，6月外國入境觀光人次成長接近2倍，其中來自台灣的觀光客更增加266.5%，而為慶祝2022首爾慶典（SEOUL FESTA 2022, 08.10-08.31），8月也開放免簽入境。

韓國觀光公社台北支社長李長儀說，韓國開放8月份限定免簽證入境韓國後，台韓之間的距離更加縮短，雖然免簽制度只是暫時開放，但期盼這個好的開始，能成為台韓觀光交流早日完全開放的契機。

除了韓國展館外，國泰航空也將網購快閃店搬進展場，活動期間天天送出國泰航空台港來回機票外，國泰航空機組人員也將在會場化身超級業務員與消費者互動玩自拍，佈局疫後觀光。

台灣虎航則以「玩心再起」為主題，搶先進軍實體旅展，將遊樂園作為旅展主題打造滿滿歡樂、輕鬆的氛圍，並祭出旅展促銷價。

飯店方面，台北福華大飯店祭出餐券55折起；誠品行旅則同步舉辦線上旅展，首度開賣可適用旗下3家餐廳的「悠遊饗食套券」以及延長「誠品讀行俠 禮饗365」年度制禮遇活動4天。（編輯：陳仁華）1110817