國泰醫院助巴拉圭建醫療系統 獲頒永續獎肯定

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（中央社記者張茗喧台北17日電）國泰醫院自2016年起協助友邦巴拉圭建置醫療資訊系統，協助病人看診等待時間從2.5小時縮短至0.9小時，每月病人服務量平均增加2倍，這項計畫今天獲頒亞太永續行動獎表揚。

ESG永續發展議題近年來廣受各界關注，國泰醫院今年參與亞太暨台灣永續行動獎，以「巴拉圭醫療資訊管理提升計畫」獲頒「APSAA亞太永續行動獎白金特優獎」，「急診敗血症AI智能系統」則獲頒「TSAA台灣永續行動獎銀獎」。

國泰醫院今天發布新聞稿公布此消息，國泰醫院為呼應聯合國永續發展目標，2016年起在友邦巴拉圭協助推動「醫療資訊管理提升計畫」，運用台灣醫院標準化流程管理及病歷電子化經驗，協助巴拉圭15省、共95間醫療院所建置醫療資訊系統，讓病人看診等待時間從2.5小時縮短至0.9小時，每月病人服務量平均增加2倍，獲巴拉圭總統及衛生部部長高度肯定。

此外，國泰醫院也協助培養軟體開發、數位教材設計、醫務管理等種子教師，以強化當地醫療數位管理能力，力求系統客製化、人才在地化，幫助巴拉圭建構完整醫療管理體系，促進永續經營。

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據統計，台灣每年有超過15萬例敗血症病例，若未能即時妥善治療恐進展成敗血性休克，死亡率高達8成。

國泰醫院2019年起結合急診醫師共同開發「急診敗血症AI智能系統」，於急診檢傷階段導入AI智能科技輔助、增設預警機制，並啟動「敗血症引發器官衰竭分數」評估，有助在黃金治療時間內給予最適切治療，2021年期間病人死亡率及病人住院時數均明顯降低。（編輯：張芷瑄）1110817