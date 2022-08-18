各地雲多降雨機率高 午後受熱力作用留意雷陣雨

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（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天受台灣東方低壓環流影響，各地雲量偏多且降雨機率高，午後受熱力作用，留意會有大雨等級雷陣雨，尤其中南部降雨會最為全面、廣泛，各地高溫約33至35度，感受較為悶熱。

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氣象局說明，今天受台灣東方低壓環流影響，各地雲量偏多且降雨機率高，東半部整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，西半部受地形繞流影響，清晨容易有局部短暫陣雨，午後受熱力作用，要留意會有大雨等級的雷陣雨，尤其中南部的降雨會最為全面、廣泛，甚至有局部短延時豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化。

氣溫方面，各地高溫約攝氏33至35度，感受較為悶熱，外出請做好防曬並多補充水分。（編輯：陳政偉）1110818