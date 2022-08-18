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向陽、嘉明湖山屋熊出沒 林務局籲留意謹慎應對

2022/8/18 17:14（8/18 18:06 更新）
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向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近記錄到台灣黑熊出沒，林務局台東林區管理處已通報山屋管理員啟動相關因應措施，提醒山友及民眾留意，提防人、熊遭遇。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近記錄到台灣黑熊出沒，林務局台東林區管理處已通報山屋管理員啟動相關因應措施，提醒山友及民眾留意，提防人、熊遭遇。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）向陽、嘉明湖山屋附近的監控相機最近拍攝到台灣黑熊影像，林務局台東林管處提醒山友及民眾留意，謹慎應對人、熊遭遇。

台東林管處今天發布新聞稿指出，設置於嘉明湖國家步道上向陽、嘉明湖山屋周邊的遠端監控系統，在11、16日晚間及18日凌晨3時左右接獲即時影像回傳通報，分別於向陽、嘉明湖山屋周邊監控相機記錄到台灣黑熊出沒。

獲訊後，台東林管處立即通報山屋管理員，加強向陽、嘉明湖山屋場域管理，並啟動相關因應措施，提醒入住山友提防人、熊遭遇及應注意事項。

台東林管處表示，透過影像判斷，僅能確認向陽山屋周邊出現的應為同1隻成年個體，但是否與嘉明湖山屋附近的為同1隻則無法判斷。

新聞稿中，台東林管處長吳昌祐表示，自民國108年起林管處即於嘉明湖國家步道2處山屋周邊及沿線架設具備即時監控及回傳功能的紅外線相機，建立這處山域野生動物監控預警系統。對於接近山屋的台灣黑熊提供即時影像資訊，即請山屋管理員於第一時間啟動山屋防範措施。

相關措施包括再確認山屋食物收納及場域安全檢查等，管理員也會對入住山友加強人、熊遭遇因應措施宣導，期許在落實生態保育目的前提下，保障山友登山安全也能提升遭遇台灣黑熊的應變能力。

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，牠的嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘及廢棄物留在山林，應全部帶下山。應盡量在白天登山，並結伴同行，山區活動建議攜帶防熊護具，例如熊鈴、汽笛喇叭等。

登山時，若遇台灣黑熊，要保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步倒退的方式離開；若遇台灣黑熊威嚇，要揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。

台東林管處指出，將持續透過不同管道加強人、熊遭遇因應對策的宣導工作，讓山友及民眾學習掌握正確的人、熊相遇守則，才能悠遊在有熊之森。（編輯：戴光育）1110818

向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近拍攝到台灣黑熊影像，林務局台東林區管理處獲訊後通報山屋管理員，加強向陽、嘉明湖山屋場域管理，並啟動相關因應措施，提醒入住山友提防人、熊遭遇及應注意事項。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近拍攝到台灣黑熊影像，林務局台東林區管理處獲訊後通報山屋管理員，加強向陽、嘉明湖山屋場域管理，並啟動相關因應措施，提醒入住山友提防人、熊遭遇及應注意事項。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近記錄到台灣黑熊出沒，林務局台東林區管理處獲訊後通報山屋管理員，啟動相關因應措施。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
向陽、嘉明湖山屋周邊的監控相機最近記錄到台灣黑熊出沒，林務局台東林區管理處獲訊後通報山屋管理員，啟動相關因應措施。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月18日
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