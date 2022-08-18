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迎後疫情時代 租車集團桃機測試迎賓大使機器人

2022/8/18 18:46（8/18 19:36 更新）
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台灣有租車集團業者在疫情爆發後，投入發展AI人工智慧機器人，耗時800多天、斥資新台幣千萬元經費，終於研發出最多可提供10種語言介面、感應周遭變化並避讓，以及發出語音提醒旅客的國門迎賓大使機器人小Fa及小Me（左），18日起展開測試，旅客可透過機器人小Me帶路前往搭車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日
台灣有租車集團業者在疫情爆發後，投入發展AI人工智慧機器人，耗時800多天、斥資新台幣千萬元經費，終於研發出最多可提供10種語言介面、感應周遭變化並避讓，以及發出語音提醒旅客的國門迎賓大使機器人小Fa及小Me（左），18日起展開測試，旅客可透過機器人小Me帶路前往搭車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）為迎後疫情時代來臨，台灣一家租車旅遊集團耗時近3年，花費千萬發展出國門迎賓大使機器人，今天起在桃機第二航廈入境大廳進行測試，旅客可透過機器人帶路前往搭車。

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，集團便決定發展AI人工智慧機器人，耗時800多天、斥資千萬研發經費，終於研發出最多可提供10種語言介面、感應周遭變化並避讓，以及發出語音提醒旅客的國門迎賓大使機器人小Fa及小Me。

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徐浩源說，民眾只須在入境前一天訂車，入境後找到機器人小Fa進行確認服務，使用者在選擇語言、輸入訂單號碼或掃描預約QR Code碼，小Fa就會提供接機駕駛相關資訊及預估抵達時間。民眾可選擇是否跟著小Me，即時規畫出最佳路徑，帶著旅客前往指定等候區。

徐浩源指出，小Fa和小Me的出現，可降低人與人之間的接觸、降低染疫風險，還可協助政府提供政令宣導，及支援機場所需要的服務宣導等；未來若有機會進駐機場服務，不但可疏導旅客人潮、舒緩機場接機駕駛車潮壅塞，也大幅提升機場運作效能。（編輯：陳仁華）1110818

台灣一家租車旅遊集團耗時近3年，斥資千萬發展出國門迎賓大使機器人，18日起在桃園機場第二航廈入境大廳進行測試，旅客可透過機器人帶路前往搭車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日
台灣一家租車旅遊集團耗時近3年，斥資千萬發展出國門迎賓大使機器人，18日起在桃園機場第二航廈入境大廳進行測試，旅客可透過機器人帶路前往搭車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日
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