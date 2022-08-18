中秋別忘防非洲豬瘟 7月帶豬肉品入境16件罰20萬

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，去年7月違規攜帶豬肉產品入境旅客降至0件，今年7月增至16人；中秋節將至，提醒國人切莫忘記防疫規定而觸法，違者罰新台幣20萬元。

應變中心發布新聞指出，9月10日就是中秋佳節，依據以往經驗，也是關務署與防檢局從入境旅客、快遞貨物及郵包中查獲到違規境外含肉月餅的高峰，但是從入境遊客方面發現，國人似乎忘了全國還在防疫非洲豬瘟入侵養豬產業，對比去年7月有沒旅客違規攜帶豬肉製品入境受罰，今年7月增至16人受罰。

應變中心告訴中央社記者，以全年度來說，109年違規總件數90件，110年降至43件，今年1到8月間已累計51件，顯示民眾似乎淡忘全國還在防疫非洲豬瘟，所以特別提醒民眾，中秋節快到了，千萬不要觸法，免得重罰20萬元。

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應變中心補充，歷年中秋節前都是境外含肉月餅透過旅客攜帶、快遞及郵包闖關來台的高峰，其中以來自中國大陸及香港等地為多，經關務署強化通關查驗作業及5月20日防檢局郵包查驗裁處措施後，豬肉產品藉由快遞及郵包輸入案件，都較去年同期下降。

中華郵政公司也在7月間通知中國大陸、香港、越南及泰國等疫情高風險國家郵政機關相關規定，請對方協助勿郵寄豬肉製品來台。（編輯：管中維）1110818