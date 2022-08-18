若反送中在台大 校長候選人郭大維：誓死捍衛學生

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台灣大學第13任校長遴選持續進行，18日進入第4天的候選人治校理念說明會，曾借調香港3年的前台大代理校長郭大維（右）表示，他一直以來都秉持台大精神，「如果有發生任何事情在學生身上，我誓死捍衛。」中央社記者陳至中攝 111年8月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學校長候選人郭大維曾借調到香港3年，期間遇到「反送中」事件。他今天表示，類似事件若發生在台大學生身上，他會「誓死捍衛」，維護學術自由、大學自治等台大DNA。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第4天，由台大文學院院長黃慕萱（圖書資訊學系教授）、台大前代理校長郭大維（資訊工程學系教授）輪番上陣。

郭大維曾到香港城市大學擔任工學院院長3年，期間遇上「反送中」事件。今天治校理念說明會中，有人提問，要求郭大維表態是否支持港府對教育的箝制政策。

對此，郭大維指出，他是「借調」到香港，現在「歸建」台大，他一直以來都秉持台大的精神，「如果有發生任何事情在學生身上，我誓死捍衛。」

會後接受媒體聯訪，郭大維補充，學術自由及大學自治，存在每一名台大人的DNA（去氧核糖核酸）內。如果類似「反送中」的事發生在台大，他當然會維護師生、職員，不管是人身安全，或是確保學校獨立、自主運作，「這件事不會改變。」

台大校長遴選委員會於民國107年選出管中閔為新校長，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，與台大僵約1年、歷經3任教育部長辭職，郭大維在此段空窗期出任代理校長。

郭大維今天形容代理過程是「風風雨雨」，一開始到處都有遊行，校園內綁滿黃布條，也有人喊他下台。為此他召開許多會議與師生溝通，第一目標就是維護台大價值及學校運作，希望集結師生的智慧及努力，讓台大繼續往前走。

這段期間台大也完成5年期大學評鑑、申請高教深耕計畫，以及開始興建人文大樓等，都是台大重要的里程碑。

郭大維提到，代理校長期間的1年很痛苦，每天都不知道該怎麼辦，許多事情無法全力去做，必須等校長上任決策。募款也不容易，畢竟連明天還是不是校長，他都無法確信，難以給予任何承諾。

不過，郭大維說，台大必須往前走，作為代理校長，他是唯一不能辭職的人。

現場有人問及，如果只給他擔任校長100天，會做什麼事？郭大維回答，現在只有100天，他才不幹。

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對於近來頻繁有政治人物發生學術倫理爭議，郭大維表示，他對台大教職員工生非常有信心，在任何危難時刻，總是能做出最理性的判斷。他無法保證爭議永遠不會發生，但相信台大的養成文化下會記取教訓，涵養對學術倫理的堅持及尊重。

在談論治校理念時，郭大維提到會推動「虛實雙校園」，很多事情現在就可以做，在網路上，學核能的不用真的有核磁反應爐，很多醫學領域的精密手術，也可靠虛擬實境進行。學生遇到心理難關但不敢上心輔中心，也可線上獲得諮詢。（編輯：戴光育）1110818