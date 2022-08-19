主要水庫蓄水皆過半 水利署：水情穩定積極防旱

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（中央社記者曾智怡台北19日電）水利署今天表示，目前全台主要水庫蓄水率皆過半，甚至滿庫，水情尚屬穩定，會透過強化水源節水調度措施，全力維持水庫高蓄水率，並提早整備抗旱水井、伏流水、緊急海淡機組、淨水處理設備等，在旱象還沒發生前預先因應。

水利署透過新聞稿指出，今年上半年全台主要水庫集水區降雨量與歷史平均相當，但因夏季至今尚無颱風帶來較豐沛的降雨，且自7月起受太平洋副熱帶高壓影響，各地區降雨明顯偏少，僅約歷史平均值的4成。

因此，水利署已請各單位預為整備各項措施，在旱象可能發生前做好防旱準備，避免影響民生、產業及農業用水。

為全力維持水庫高蓄水率，水利署已透過強化區域調度，優先利用川流、埤塘、伏流水及地下水，加強農業灌溉管理及提升水源聯合調度運用，目前包括新竹寶山寶二100%、苗栗永和山98%、台中鯉魚潭98%、雲林湖山100%、嘉義蘭潭仁義潭98%、台南南化100%等水庫，均維持水庫接近滿庫狀態，可確保供水至年底。

此外，全台已完成417口地下水井併入自來水系統，約可供應每日87萬噸水量，包括桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等地的抗旱水井，均已完成整備工作，如河川流量銳減時，即刻啟動補足水源；至於後龍溪、大安溪、烏溪、濁水溪、高屏溪等地的伏流水設施，也已完成整備，隨時可因應各地區川流水不足的情況。

考量全球氣候變遷影響及未來降雨可能不確定性，水利署也於7月中旬完成盤整27台大型淨水設備及15台小型淨水設備，隨時可支援因應局部地區水源不足狀況，並將持續守視全台各水庫集水區天氣條件，加強地面、高空、無人機等人工增雨作業，全力留下每一滴水資源。

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水利署表示，依據中央氣象局預測未來一季降雨，8月降雨偏少、9月正常及10月正常偏多，後續水利署將持續日日監看水情變化、及檢討節水調度措施，每日三查降雨預報，提升調控水庫放水及應變的機動性，也會落實各項防旱作業。

目前全台水情尚穩定，短期以基隆水情較嚴峻，已加強調度措施因應；水利署也在7月27日、8月11日召開2次下半年供水情勢檢討會議，進行抗旱超前部署。（編輯：翟思嘉）1110819