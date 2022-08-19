東海師倡廢勞作教育 學生團體：應提供多元選擇

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（中央社記者陳至中台北19日電）東海大學政治系教師發起廢除大一必修「勞作教育」，引起討論。台灣青年民主協會副理事長何蔚慈認為，若真要推廣服務精神，應提供多元選項，強迫做清潔工作沒有太大實質效益。

東海大學政治系多名教師18日聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。

勞作教育的存廢在網路上引起廣泛討論，有人認為可以從中學習到勞動精神，培養毅力和勤奮，且學生本就該維護自己生活環境清潔。但也有人認為勞作教育是壓榨勞力，學校藉此節省經費，且缺乏實質的教育意義。

何蔚慈今天接受中央社電訪表示，學校把清潔工作包裝成服務學習概念，對多數學生來說，其實是浪費時間，沒有太多的實質效益，且對校園環境清潔的幫助也很有限。他曾在課程中，被要求把落葉往花圃集中，但風一吹，樹葉就被吹跑了，助教也知道意義不大，多睜一隻眼、閉一隻眼。

何蔚慈表示，大學如果覺得勞動、服務教育很重要，可以學到回饋社會等，就應提供多元的選擇，例如各種志願服務項目，而不是強迫只能打掃校園。也不該把校方該負責的清潔事項，轉嫁到學生身上。

從東海大學畢業10餘年的羅映佳表示，勞作教育要很早起床，對年輕人來說不是那麼容易，當時也覺得有些辛苦。但後來回想起來，覺得優點還是大於缺點，從中學到做事的恆心與毅力，以及守時的重要性，出社會也受用。

羅映佳認為，勞作教育近年會變質、被詬病，可能是學校沒有做好溝通，沒有讓學生瞭解其中的教育意涵。以她自己的經驗，過程中的勞動量其實不高，不會做到腰酸背痛，但可從中獲得一些體悟，畢竟要學好一項技能，總是要從許多基礎、甚至無聊的事情慢慢累積。

長榮大學畢業生張家華表示，在服務課程中清潔校園，可以培養責任心、工作態度，學會安排作息時間，早上起來才不會那麼痛苦。且學長姊在分配工作時，也會順帶介紹校園環境，對適應大學生活有幫助。

張家華也提到，這類課程有一大好處，因各系學生會被打散、分配到各處，可以在打掃中擴大人際圈、認識他系的同學，之後上課時如果再遇到，也能有共同的話題，增加交流機會。

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私校工會理事長尤榮輝則認為，學校以愛校或培養品格名義，強迫學生勞動服務，是以不當手法剝削勞力，非但對品德沒有幫助，反而做了最壞的示範，讓人不禁聯想到共產黨的「勞改」。

尤榮輝認為，若真要培養志工、服務精神，理當以選修方式進行，讓學生出於志願，而不是用0學分、畢業門檻來強制，讓學生覺得遭壓榨。他認為勞作教育應被明文禁止，「學生繳學費來這邊，怎麼會淪為打掃工呢。」（編輯：管中維）1110819