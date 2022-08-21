氣溫頻飆高 台電省電小撇步助你省電又消暑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北21日電）夏季氣溫飆高催升用電量。台電提供3大面向「省電小撇步」，包括冷氣溫度設定攝氏26度至28度間搭配電扇，並定期清潔冷氣濾網；定期清潔檢視冰箱門膠條，以及隨手拔掉未使用的電器插頭，均可幫助民眾省電又消暑。

中央氣象局今天發布高溫資訊，全台各地多處晴朗炎熱，其中花蓮縣光復鄉富源今天午後出現攝氏41.6度高溫，打破花蓮卓溪鄉7月22日測得今年最高溫攝氏41.4度。

在夏季炎熱高溫催化下，台灣的最高用電量在7月20日首度突破4000萬瓩，來到4030.1萬瓩，至7月22日又創新高，達到4074.8萬瓩，讓供電壓力大增。

面對盛夏與用電量恐再創新高，台電除呼籲全民共同節約能源、珍惜電力，並在臉書專頁「台電電力粉絲團」及台電官網，持續分享「省電小撇步」，要幫民眾在炎夏節電又消暑。

台電建議，首先在冷氣使用上，建議將溫度設定在攝氏26度至28度間，因為每調高1度就可省電6%；若長時間使用冷氣，可改用變頻機型，並搭配使用電扇或循環扇，以及定期清洗冷氣濾網，睡眠時善用冷氣機舒眠模式。

此外，善用窗簾、門簾，如白天無人在家時可拉上窗簾，阻止熱能進入屋內，並善用布簾或活動拉門區隔客廳、餐廳或走道空間，留意室外機散熱空間是否足夠。

其次是在冰箱使用上，應定期清潔、擦拭冰箱門膠條，檢查是否有漏氣；定期清理冰箱內食材，維持7、8分滿；食材分類擺放或在門上標示位置，縮短打開冰箱門的時間。

最後是其他電器的使用，台電建議民眾要隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭；夏天因熱水喝得少，可用快煮壺取代電熱水瓶，電鍋不要長時間處於保溫等。（編輯：黃國倫）1110821