高苑科大積欠薪資 教育部持續裁罰到改善為止

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高苑科大自救會多名師生和高教工會23日一同到監察院、教育部陳情，提出多項訴求。教育部回應重申已向法院聲請解除高苑科大全體董事職務，並於8月補充聲請理由，盼法院加速審理；將持續督促董事會依承諾捐資，以維持學校正常運作，並維護教職員工生權益。中央社記者陳至中攝 111年8月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）高苑科技大學董事會未於期限前捐資，積欠教師4個月薪資，自救會今天向監察院、教育部陳情。教育部重申已向法院聲請解散董事會，對欠薪將持續裁罰到改善為止。

受到少子女化衝擊，台灣不少大專面臨退場危機，高苑科大2月底改組董事會，但董事會多次未於期限前兌現捐資承諾，高苑科大因而被列入專案輔導學校。

最近一次捐資期限為8月18日，教育部日前證實，董事會未依承諾捐資新台幣1億元，教育部依法開罰董事會（最高新台幣50萬元罰鍰），並向法院補充聲請理由，請法院加速審理，希望解除全體董事職務。

高苑科大自救會多名師生和高教工會一同到監察院、教育部陳情，提出6項訴求，包括呼籲法院以最快速度解散董事會；協助解決學生租賃契約及教師發薪問題；代理校長須經核定程序；臨時董事會師生應至少占1/3，且經教職員投票同意；以及要求教育部撤銷3項行政缺失的認定；不得片面令學校停招、停辦。

高苑科大自救會召集人胡承楷表示，2月底上任的董事會找各種理由不捐資，害學校被列專案輔導，積欠4個月薪資，還逼走校長趙必孝，目的都是為了讓學校走向退場。學生王祐成也提到，宿舍許多設施如便利商店、餐廳、洗衣機等被迫停擺，已嚴重影響日常生活。

教育部今天稍晚以文字回應媒體，重申已向法院聲請解除高苑科大全體董事職務，並於8月補充聲請理由，希望法院加速審理。將持續督促董事會依承諾捐資，以維持學校正常運作，並維護教職員工生權益。

對於高苑科大積欠教職員薪資，教育部已依教師待遇條例規定對學校裁處罰鍰，如學校持續未改善，將依次裁處到改善為止。

對於自救會質疑代理校長程序，教育部表示，將發函請董事會說明所選代理校長是否符合學校組織規程規定，核准前應先由校長職務代理人（教務長）代行職務。

對於教職員生擔任臨時董事的訴求，教育部承諾將於收到學校推薦名單後，送請法院參考。（編輯：陳清芳）1110823