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勞動部：7月青年失業率近5年新低

2022/8/23 18:54
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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天表示，統計今年7月青年失業率為8.59%，為近5年來最低；而統計上半年青年平均失業率為8.41%，也較去年同期減少，顯示青年失業有改善。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，根據統計，15至29歲青年今年7月失業率為8.59%，較去年同期9.62%減少1.03個百分點，更為近5年來最低；今年1至7月青年平均失業率為8.41%，較去年同期8.82%減少0.41個百分點，顯示青年失業有改善。

發展署說明，統計今年1至7月全國各公立就業服務機構全時工作職缺需求人數為56萬8721人；受理新登記職缺薪資起薪的平均數達新台幣2萬9987元，較去年同期成長4.2%；協助青年就業9萬2656人次，較去年同期成長2.79%，就業市場尚稱平穩。

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發展署指出，隨著就業市場逐漸活絡，廠商缺工求才殷切，為協助青年就業從事正職工作，今年持續推動4大促進青年就業計畫，包含就業獎勵、尋職津貼、青年就業旗艦計畫及產業新尖兵計畫等。

發展署另外設置青年職涯發展中心，運用職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、職涯講座、團體課程、職場參訪體驗、職業訓練及就業服務資源等，協助青年規劃職涯；並建置「Youth職涯就業諮詢平台」，可不受地點及時間限制，拿起手機就可以得到職涯上的幫助。（編輯：張芷瑄）1110823

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