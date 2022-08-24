台南冷凍鳳梨銷日啟運 拓展海外市場添戰力

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台南市農業局輔導業者開發鮮果加工品項，首批利用「鳳梨鮮果急速冷凍」技術銷往日本的關廟鳳梨製品，24日正式在綠園牧場裝櫃啟運。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府農業局輔導業者開發鮮果加工品項，首批利用「鳳梨鮮果急速冷凍」技術銷往日本的關廟鳳梨製品，今天共計1000箱、8.5公噸在綠園牧場裝櫃啟運。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台灣農產近幾年常受中國農產禁令影響，政府輔導出口業者逐漸將外銷版圖擴展至其他國家，但鮮果出口受限保鮮期、運送距離、冷鏈技術等因素，不時出現運至當地已變質情況，因此台南市長黃偉哲指示農業局積極開發鮮果加工品項。

黃偉哲指出，依據行政院農委會統計，台灣農產品今年上半年出口國前3名為美國、日本及中國，其中日本占比日漸提升，並成為台南鳳梨第一出口國，為克服檢疫問題及保留鮮果原有風味，利用急速冷凍及真空包裝能創造更高價值，為農民帶來更大利益。

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台南市政府農業局長李建裕表示，鳳梨鮮果急速冷凍技術可延長果品保存期限，解決鮮果銷售期限短的問題，此次出口的冷凍鳳梨製品共計使用21噸鮮果，產製率約4成，於攝氏15度低溫環境中削皮、片肉、切丁、裝袋後再經液態氮急速冷凍35分鐘達零下18度以下，保留鮮果風味。

李建裕指出，除鳳梨以外，目前也針對文旦、芒果等台南大宗果品研發加工品項，並委託專業單位針對海外市場進行調查，了解當地消費習慣與顧客需求，盼將台南農產品拓展至更多國家。（編輯：謝雅竹）1110824