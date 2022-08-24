颱風馬鞍漸遠離 25日轉西南風中部以北防大雨

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，颱風馬鞍漸漸遠離台灣，預估晚間東南部、恆春半島雨勢將趨緩，明天各地又回到悶熱的天氣，轉西南風，留意午後雷陣雨，提醒中部以北可能有局部大雨發生。

根據中央氣象局網站，今天截至下午5時30分，累積雨量以屏東縣泰武鄉191毫米最多，其次為台東縣東河鄉都蘭130.5毫米；累積雨量前10名皆破百毫米，也都位於台東、屏東各處。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，颱風馬鞍正在漸漸遠離台灣，今晚東南部、恆春半島會緩和，提醒西南部沿海、澎湖可能還是會有2公尺左右的浪高；明天轉西南風，西半部午後有局部短暫雷陣雨，中部以北可能有局部大雨發生，南部地區清晨亦有零星短暫陣雨。

氣象局並發布明天的高溫資訊，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

陳伊秀表示，26、27日高壓增強，各地大多為多雲到晴，午後各地山區局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，各地悶熱。

陳伊秀指出，由於27日晚起有微弱鋒面接近，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；28日微弱鋒面掠過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀說，29至31日又受高壓影響，各地多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有短暫雨；目前資料顯示9月1至3日有微弱東北風的訊號，但實際影響的範圍、是否會有明顯降雨或降溫等，都還需要再觀察。

陳伊秀提到，各國模式模擬8月底至9月初在太平洋海面上還是有熱帶擾動發展的訊號，但路徑仍有很大的分歧，美國模擬往琉球移動、歐洲則預估往日本南方海面移動，不確定性大，需再觀察。（編輯：李亨山）1110824