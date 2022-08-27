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天熱留意午後短暫雨 吳德榮：下週颱風影響機率增

2022/8/27 09:47（8/27 10:16 更新）
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氣象專家吳德榮說，27日仍是晴朗炎熱的天氣，午後山區及近山區平地有局部雨。圖為26日台北市大同區民眾撐傘為孩童遮陽。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮說，27日仍是晴朗炎熱的天氣，午後山區及近山區平地有局部雨。圖為26日台北市大同區民眾撐傘為孩童遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）氣象專家吳德榮今天說，今天仍是晴朗炎熱的天氣，午後山區及近山區平地有局部雨；下週颱風在台灣東方海面的機率上升為40%，但還須持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天晴朗炎熱，須防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。

中央氣象局也持續發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，特別注意。台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，須注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨，中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。

吳德榮指出，29日至31日天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮說，9月1日另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。

9月2日起受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降，9月1日到2日北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

熱帶擾動方面，吳德榮表示，根據最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，29日起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象，9月2日颱風活動機率圖更顯示，在台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的不確定性，是否影響，須持續觀察。（編輯：陳政偉）1110827

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