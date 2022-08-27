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莫德納次世代疫苗未補件 王必勝：力拚下週審EUA

2022/8/27 15:37
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）各界關注莫德納次世代疫苗審查進度，廠商被限期於8月26日前提交補充資料。指揮中心指揮官王必勝今天說，尚未收到，已要求業者盡快補件，力拚下週就召開EUA審查會議。

本土Omicron BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前在疫情記者會中表示，食藥署召開莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查會議後，決議請廠商在8月26日前提交補充資料，最快安排29日進行緊急使用授權（EUA）審查。

各界關注補件進度。王必勝今天說，由於仍未收到補件資料，已要求業者盡快提送，希望力拚下週進行EUA審查。

根據指揮中心統計，昨天6個月到4歲接種莫德納嬰幼兒疫苗共6221人，第1劑3411人、涵蓋率20.2%，第2劑2810人、涵蓋率1%。

昨天COVID-19疫苗接種5萬3954人次，截至目前為止累計接種6055萬1060人次；接種人口涵蓋率第1劑92.5%、第2劑86.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.1%，第2次追加劑接種率9.1%（65歲以上接種率33.1%）。（編輯：陳政偉）1110827

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