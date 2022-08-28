實車碰撞測試首2款 Corolla Cross及RAV4

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部推動新車安全評等計畫（TNCAP），先前預告今年底開始實車碰撞測試，交通部已選妥車型，明年第1季公布第1次測試的2款都是Toyota品牌，分別為Corolla Cross及RAV4。

交通部路政司監理科長趙晉緯今天接受中央社記者訪問表示，TNCAP每年將依據前一年台灣車輛市場銷售實績，挑選8輛車款做測試，並於每季公布2款測試結果，今年底前率先測試並於明年首季公布結果的2款車型，就是去年台灣銷售量的前2名，都是都是Toyota品牌，為Corolla Cross及RAV4。

趙晉緯說，銷售量排名是國產與進口車一起計算，未來也會參考國外的做法，如果車款改版不大，隔年就不再重複測試。

TNCAP上路，首波將測試的8款車，根據車商的銷售排名，還包括：Toyota的Corolla Altis、Honda的CR-V、Ford的FOCUS、Ford的Kuga、Nissan的Kicks、Toyota的Yaris。

交通部說，台灣從1998年起與歐盟、日本、澳洲等國家地區相同實施強制性的車輛型式安全審驗制度，確保車輛具備最基本的安全性，國內新上市小型車輛皆須符合各項車輛安全法規，並經檢測審驗合格，才能於市面上銷售及領牌使用行駛道路。

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因先進國家地區另外透過非強制性的新車安全評等制度（New Car Assessment Program），於市面上購買銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準車碰撞測試，並以星等呈現結果，提供消費者購買車輛的參考，並提升車輛安全性及促進產業技術發展，台灣的TNCAP也開始上路，每年針對銷售量較大的車輛，實施12種類型的碰撞測試。

交通部委託財團法人車輛研究測試中心完成台灣新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室廠房採購、檢測技術建立，上週啟用的行人安全防護檢測實驗室，就是為執行包含頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人的傷害程度，並依傷害程度轉換為星級評等，標示著車輛產業從過去注重車輛對於乘員保護的設計，轉為兼顧對外部行人保護的以人為本導向設計。（編輯：管中維）1110828