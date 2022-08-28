走出疫情陰霾 台大開學典禮期許新生勇於挑戰國際

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）台灣大學今天舉行開學典禮，校長管中閔致詞時表示，今年入校的大一新生，高中時期幾乎被疫情籠罩，如今校園生活終於可以回歸常態，期許新生勇於挑戰國際，走出疫情陰霾。

台大舉行111學年度開學典禮，根據資料，111學年度學士班新生4594人、研究所新生5496人。今年的典禮不但恢復辦理實體典禮，也嘗試打破以往的制式作法，以「你認識的台大？」、「聊聊台大吧！」及「新生活大哉問」等座談和互動的方式替代傳統的致詞與奏樂。

直到接近典禮尾聲才換到管中閔上台致詞，他提到，過去兩年半，幾乎涵蓋了今年新生的高中時期，正是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球的年代，所有人都經歷了戴著口罩、保持距離，和遠距上課的新生活型態。

隨著防疫觀念逐漸從「清零」轉變為「與病毒共存」，管中閔說，台大終於在8月1日重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態。師生將更輕鬆地走入教室學習，更自在地與老師和同學們交談，國際交換生也將再度來到台大。

走出疫情陰霾，不僅是國際生回到台大校園，隨著後疫情時代來臨，各國逐漸開放邊界，台大是連結國際的出發點。管中閔期許，學生積極參與出國交換和攻讀雙聯學位，勇於挑戰國際場域，走進世界各地的校園，體驗不同的學習與生活型態，開拓自己的視野，為未來融入國際社會做好準備。

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管中閔說，今年是他的校長任期內最後一次主持開學典禮，是一場莊重不失幽默的開學典禮。他依舊抱著最誠摯的心，祝福所有學生都能「自主選擇，認真實踐」，也都能歡喜學習，快樂成長。即使幾個月後他不再擔任校長，他的祝福仍將伴隨大家，一路前行。

資訊管理學系雙修資訊工程學系的簡謙益作為在校生代表，他表示，高中時期補習班老師常說，高中認真讀，大學就能好好玩4年，「他們說得太輕易了」，好好地玩根本沒有比讀書簡單，讀書只要梳理知識，玩的過程卻是要在人群中找到自己，勉勵所有新生利用大學期間，好好地重新定義自己。（編輯：管中維）1110828

台灣大學28日舉行111學年度開學典禮，根據資料，學士班新生共有4594人、研究所新生共有5496人。眾多新生到場參加，擠滿台大綜合體育館。中央社記者鄭清元攝 111年8月28日

台灣大學28日舉行111學年度開學典禮，新生穿上新生限定版上衣參加典禮，人潮擠滿台大綜合體育館。中央社記者鄭清元攝 111年8月28日

台灣大學校長管中閔（2排右2）28日出席台大111學年度開學典禮，他雙手比出YA，與在場新生、教職員一同合影。中央社記者鄭清元攝 111年8月28日