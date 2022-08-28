8/28本土2萬6450例 增31死、中重症91人

（中央社記者陳婕翎台北28日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬6450例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症91例，其中31人死亡；另境外移入增315例。（編輯：陳清芳）1110828

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增26,765例COVID-19確定病例，分別為26,450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。



指揮中心表示，今日新增之26,450例本土病例，為11,993例男性、14,446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（5,695例），臺北市（3,273例），臺中市（3,080例），桃園市（2,928例），高雄市（2,071例），臺南市（1,684例），彰化縣（1,117例），新竹市（825例），新竹縣（810例），苗栗縣（678例），屏東縣（624例），宜蘭縣（596例），雲林縣（533例），花蓮縣（508例），基隆市（503例），嘉義縣（431例），南投縣（350例），嘉義市（265例），臺東縣（239例），澎湖縣（117例），金門縣（108例），連江縣（15例）。



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增315例境外移入個案中，為172例男性、143例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南及美國（各5例），菲律賓及葡萄牙（各4例），阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國及韓國（各2例），印度、挪威、柬埔寨及沙烏地阿拉伯（各1例）移入，另285例感染國家調查中。入境日期介於今年7月28日至8月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,037,497例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,808,535例排除），其中5,221,585例確診，分別為27,014例境外移入、5,194,517例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,844例COVID-19死亡病例，其中9,828例本土，個案居住縣市分布為新北市2,102例、臺北市1,103例、臺中市983例、高雄市921例、臺南市763例、桃園市741例、彰化縣566例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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