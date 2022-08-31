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數位部督導媒體與數位平台分潤？ NCC：政院協調

2022/8/31 16:05
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（中央社記者蘇思云台北31日電）國內學者將提出「新聞媒體與數位平台強制議價草案」，NCC今天表示，歡迎民間提出相關版本，內容有價，新聞媒體應該要有合理分潤，至於後續的主責機關還有待行政院最後協調。

國內學者預計明天舉行國內民間版「新聞媒體與數位平台強制議價草案」線上記者會，媒體關注國家通訊傳播委員會（NCC）對於媒體與數位平台議價態度與進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗在NCC例行記者會上表示，新聞媒體應該要有合理分潤，從國際經驗來看，歐盟有些國家是透過著作鄰接權（neighbouring rights）方式，讓數位平台引用媒體內容一定要取得授權。國內民間如果有相關版本都很歡迎，新聞媒體工作人員付出努力，內容應該有價。

至於媒體與數位平台議價會由哪個主管機關負責，翁柏宗表示，這部分還要等行政院協調，數位部先前也有提到相關內容，至於到底要透過著作權概念、還是要透過競爭法路徑，最後還是要行政院去協調、看哪個部會主政。

翁柏宗表示，NCC目前已經針對規管的廣電媒體進行量化與質化研究，已經完成期中調查報告，並到行政院報告。（編輯：潘羿菁）1110831

翁柏宗
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