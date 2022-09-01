沒有煙硝的戰爭 全球中央解讀糧食保衛戰

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（中央社台北1日電）隨著氣候變遷、俄烏戰爭與糧食保護主義興起，全球性糧荒隱然成形。《全球中央》雜誌9月號封面故事〈糧食保衛戰〉從吃不起的未來與人道省思談起，探討糧食保護主義與科技助攻終結浪費等議題。

聯合國今年7月初發布的報告指出，去年世界營養不良人口達7.68億人，相當於全球十分之一的人挨餓。聯合國提出2030年底前消除飢餓、糧食不安全和營養不良的目標，但預計到2030年仍有近6.7億人挨餓。國際農業發展基金總裁洪博說：「我們持續偏離2030年底前消除飢餓的目標，糧食危機的連鎖效應在明年幾乎會讓情勢更惡化。」

糧食危機步步進逼下，西班牙6月擬定「反浪費食物」法案，將強制大型食物零售通路，提交防止食物浪費的計畫，如與社區組織和食物銀行合作，解決大量丟棄即期食品導致的浪費問題。

全球約10%糧食被拿來轉成生質燃料給車子和飛機使用，換算成卡路里足可餵飽19億人口一整年。在糧食、能源雙重危機下，「人車爭糧」的論戰也跟著燃燒起來，你又會如何選擇？

台灣推動教育改革多年，強調多元發展、減輕學業負擔，第一批適用108課綱及大學考招新制的高中生也畢業了。但調查顯示，學生課外補習花費不減反增，學科補習仍占了一大部分。

中國去年7月提出「雙減」政策打擊補教業，補習公司隨之裁員關閉。最新研究發現，青少年考試焦慮的確緩解，但父母的焦慮卻明顯上升。一年多後的今天，補教業並未消失，反而催生了龐大的補習黑市。

相較台灣、中國、香港與韓國深陷補教迷思，專題〈補教人生〉帶你了解瑞典沒有補習的童年、美國高中生為什麼睡不飽與法國如何推動在校完成作業。

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本期〈看世界〉走逛名校好風景，先看法蘭西學術精神綜合體的巴黎第一大學、建築融合自然景觀的新加坡南洋理工大學、教學樓暗藏玄機的西班牙薩拉曼卡大學，以及美景處處的舊金山史丹佛大學、上海復旦大學、英國知名學府牛津大學、柏林洪堡大學與台灣的東華大學。

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