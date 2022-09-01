基本工資審議 許銘春盼經濟果實勞資共享

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北1日電）基本工資審議委員會今天召開，勞動部長許銘春今天表示，討論基本工資的核心價值為「經濟果實勞資共享」，期望會議順利進行，各委員也為前審議委員莊爵安辭世默哀。

基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部今天上午9時舉行基本工資審議委員會，勞、資、政、學四方委員在會中就各項社會經濟情勢指標討論是否調漲基本工資。

在審議會開始前，許銘春致詞表示，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，今年上半年受國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，食物類價格也升高，如何保障弱勢基層勞工維持基本生活的實質購買力，這是審議委員會重要課題。

而經濟部分，雖然仍有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及國際情勢等不確定因素，但在全體國人努力下，台灣經濟成長仍然有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長3.76%，因此也希望經濟果實能夠勞資共享。

許銘春也提到，依照過往審議經驗，審議委員都很熱烈交換意見討論，今天也特別準備了技能國手製作的茶點，包含太陽餅、巧克力及西點等。

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許銘春也說，產業要發展，技術人才是重要一環，好的人才能為企業創造利潤，同時企業也能給員工更好的薪資待遇，這也是大家在討論基本工資的核心價值「經濟果實勞資共享」，希望今天會議能夠順利進行。

在審議會開始前，由於國策顧問、前中油工會理事長莊爵安日前因病逝世，資方委員何語表示，由於莊爵安也擔任了許多屆的基本工資審議委員、針對基本工資議題彼此交手、討論多次，因此希望在會議開始前，為莊爵安默哀一分鐘，後來也由許銘春帶領全體審議委員起立默哀。（編輯：陳仁華）1110901