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乘客吐痰還抹扶手 北捷開罰並加強清消

2022/9/1 12:21（9/1 12:28 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北捷運表示，今天上午淡水信義線一部列車有一名乘客車廂內吐痰，還抹在扶手上，其他乘客出言制止時與其發生口角。北捷說，當事人為身心障礙者，已開罰並加強清消。

北捷發新聞稿表示，今天上午8時40分，士林站往淡水方向一部列車，司機員回報有旅客啟動對講機，列車停在士林站後，站長上車確認，為一名約40歲男性於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，延誤約1分半。

北捷指出，行控中心立即通知捷警及轄區員警，並將旅客留置，後續交由警方處理，並同步安排下游車站加強清潔消毒。

北捷表示，這名違法旅客原依大眾捷運法第50條第1項第9款，於大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境，處新台幣4500元罰鍰，但由於旅客為身心障礙者，依行政罰法將裁處金額減半，處以2250元罰鍰。

北捷指出，這次事件中其他旅客遺留於列車或車站的物品，將暫時統一保管於士林站。失主可於9月8日前攜帶證件至士林站旅客詢問處認領；9月9日起，則請至捷運遺失物中心認領。

北捷呼籲，旅客遇到突發狀況要保持冷靜，在列車上可透過緊急對講機通知司機員或行控中心，在車站可告知站務人員。（編輯：李亨山）1110901

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