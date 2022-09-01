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士林捷運站一群人尖叫狂奔 男子脫口罩吐痰釀衝突警帶回偵辦

2022/9/1 11:25（9/1 12:58 更新）
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台北捷運士林站1日上午有男子在列車上將口罩拿下吐痰，並與其他旅客發生衝突。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北捷運士林站1日上午有男子在列車上將口罩拿下吐痰，並與其他旅客發生衝突。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者林長順台北1日電）有網友在社群網站上留言，指稱今天在士林捷運站有一群人尖叫往前衝，不知道發生什麼事。警方指出，有1名男子在捷運車廂內吐痰，並與其他旅客發生衝突，已將男子帶回偵辦。

有網友上午在PTT（批踢踢實業坊）上問卦，指稱剛剛在捷運上突然一群人尖叫往前方衝，不知道怎麼了，「我也只好往前衝」。另有網友留言表示，「我也衝了，不知道發生什麼事」。

捷運警察隊指出，台北捷運士林站今天早上1名男子於列車上將口罩拿下並有吐痰等行為，遭一旁旅客制止，進而發生攻擊等脫序行為。

勤指中心接獲報案後，立即派遣第一分隊陳姓、王姓員警到場處理，發現男子於列車上情緒激動揮舞雙手，還拍打到隔壁女乘客，但女乘客表示不予追究。

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捷運警察隊指出，台北捷運公司依大眾捷運法告發這名男子；後續交由轄管的士林警分局文林派出所將男子帶回派出所，並將依廢棄物清理法續處男子吐痰行為。

捷運警察隊呼籲民眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間搭乘捷運務必確實戴好口罩，不聽勸導者將依傳染病防治法規定開罰新台幣3000元至1萬5000元。若遇未戴口罩乘客，請按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理。（編輯：戴光育）1110901

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