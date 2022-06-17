北捷攜自行車與大型寵物搭車 6/20起增加時段

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）攜帶自行車及大型寵物車平日可上台北捷運的時間，目前為上午10時至下午4時，北捷宣布，20日起，增加平日晚間10時至營運結束的時段，開放車站不變。

台北捷運發布新聞稿表示，目前自行車及大型寵物車平日可上捷運的時間為上午10時至下午4時；自20日開始，另增加開放平日晚間10時至營運結束時段，假日仍維持全天開放，開放車站則不變。

北捷表示，除文湖線及環狀線各車站、淡水站、中山站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放以外，其他83個車站均開放自行車上捷運。

進站時須至車站詢問處購買「攜帶自行車單程票」（人車合一、不限里程，每張新台幣80元），依服務人員引導經由公務門進出付費區。

此外，旅客如將自行車摺疊或拆卸完成並妥善包裝後（包裝後最長邊不得超過165公分，且長、寬、高總和不得超過220公分），即可比照一般行李乘車，不受開放時段及車站限制。

大型寵物車方面，除文湖線及環狀線各車站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放以外，其他86個車站均開放大型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分）上捷運。

進站時須至車站詢問處購買「攜帶寵物車單程票」（人車合一、不限里程，每張80元），依服務人員引導經由公務門進出付費區。

至於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和175公分以下）於平、假日營運時段進出車站，則比照一般行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，不限停放車廂，不須另行購票。

北捷提醒，攜帶自行車及大型寵物車乘車僅可停放第一節及最後一節車廂，並請多多留意自身及他人安全。（編輯：李錫璋）1110617