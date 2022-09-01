COVID-19疫情打亂生活 5成癌友怕去醫院

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）國內COVID-19疫情持續，民眾生活型態大受影響。衛福部國健署調查發現，有5成癌友擔心進出醫院會增加染疫風險，呼籲癌友即使疫情期間仍應積極治療，避免錯失重要治病時機。

依據國民健康署108年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，較107年增加5123人，相當於每4分20秒就有1人罹癌。

國民健康署今天發布新聞稿表示，與財團法人癌症希望基金會合作，進行線上「癌友家庭受疫情衝擊其治療與生活之影響調查」，共有308名癌友參與，其中41歲到60歲最多占58%，癌別以乳癌58%最多、肺癌7%次之。

調查結果發現，有5成癌友擔心進出醫院會增加染疫的風險，另因疫情影響使實體活動取消，9成癌友表示可接受數位化醫療服務。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔接受媒體聯訪指出，醫院因應感控、人力調度，床位上有縮減，也讓癌友等待住院時間增長，平均要等2週時間，相對更加焦慮。

為減少醫療排擠，蘇連瓔表示，臨床上做出應變措施，像是將「住院治療調整為門診治療」，但對醫師、病人、家屬都有不同考驗，醫師要考慮會否影響療效和副作用，病人每天往返醫院很辛苦。

不過，蘇連瓔說，住院治療改為門診治療，都是醫師經過完整評估，可以安全進行下才調整，呼籲病人及家屬不用過於焦慮或擔心，另也不用擔心沒住院無法獲得理賠，壽險公會近日收到詢問，已請保險公司做相關應對，建議民眾可詢問保險人員理賠條件。

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此外，部分癌友擔心返院會提高染疫風險，或自覺無必要性醫療，自行決定延後或取消回診，蘇連瓔強調「千萬不要自己做決定」，可能因此讓病情惡化，完成治療的癌友，也要依照醫囑安排時間回診與追蹤，避免癌症復發。

國健署表示，癌友可善用癌症資源中心資源，並與癌症希望基金會合作，透過台灣癌症資源網提供癌友個人化的資源與服務，並有多元的團體課程、交流會、座談會及工作坊等活動，也可線上諮詢。（編輯：管中維）1110901